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MTV: закрытие границы с Россией создало серьезные проблемы для простых финнов

MTV: закрытие границы с Россией создало серьезные проблемы для простых финнов

Живущий в Петербурге Пертти не может попасть в Финляндию: активно посещающие Россию финны рассказывают, как на их жизнь повлияло закрытие восточной границы © AP Photo / Sergei Grits Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Разрыв связей с Россией создал проблемы для жителей востока Финляндии, сообщает MTV.

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