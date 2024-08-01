MTV: закрытие границы с Россией создало серьезные проблемы для простых финнов

Живущий в Петербурге Пертти не может попасть в Финляндию: активно посещающие Россию финны рассказывают, как на их жизнь повлияло закрытие восточной границы © AP Photo / Sergei Grits Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Разрыв связей с Россией создал проблемы для жителей востока Финляндии, сообщает MTV.