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«Без бани и алкоголя»: Роспотребнадзор раскрыл правила перед прививкой от гриппа

«Без бани и алкоголя»: Роспотребнадзор раскрыл правила перед прививкой от гриппа

Перед вакцинацией от гриппа следует оценить состояние здоровья, отказаться от алкоголя и тяжелых физических нагрузок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

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