Руководитель киевского режима Владимир Зеленский указал на тот факт, что увеличение выпуска вооружений для нацистских формирований даст Соединённым Штатам возможность обеспечить собственно население рабочими местами.
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