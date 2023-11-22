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Зеленский призвал США делать больше оружия для ВСУ, чтобы создать рабочие места

Зеленский призвал США делать больше оружия для ВСУ, чтобы создать рабочие места

Руководитель киевского режима Владимир Зеленский указал на тот факт, что увеличение выпуска вооружений для нацистских формирований даст Соединённым Штатам возможность обеспечить собственно население рабочими местами.

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