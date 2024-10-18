Благоприятная погода в Башкирии: на предстоящей неделе ожидается тепло и небольшое количество осадков

По данным метеорологов, в Башкирии установилась теплая погода без существенных осадков. Сегодня, 18 октября, ожидается умеренный восточный ветер, а температура воздуха днем составит от +7 до +12 градусов.
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