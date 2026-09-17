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ДумаТВ

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Ле Пен заявила, что Франция больше не может продолжать финансирование Украины

Ле Пен заявила, что Франция больше не может продолжать финансирование Украины

Ле Пен раскритиковала выделение миллиардов Украине на фоне нехватки денег на индексацию французских пенсий.

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