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Джокович о шансах на Золотой шлем: «В 2016-м я был в таком же положении, но все кончилось в третьем круге «Уимблдона»

Чемпион Australian Open и «Ролан Гаррос» Новак Джокович оценил свои шансы на календарный Золотой Шлем – все «Шлемы» и олимпийское золото в 2021-м.

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