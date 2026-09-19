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ВС РФ показывают колоссальный успех на фоне иллюзий Киева: карта СВО за 19 сентября

Пока Украина пытается убедить Запад в мнимых своих «успехах» на фронте, ВС РФ только за месяц освободили в зоне СВО около 30 населенных пунктов.

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