Житель Товарково избежал уголовного дела благодаря пожертвованию

В Дзержинском районе Калужской области суд рассмотрел уголовное дело о подделке документов. Установлено, что в ноябре 2023 года местный житель нашел в интернете объявление об изготовлении водительских прав за 30 000 рублей.
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