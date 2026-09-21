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Газета.ру

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Спикер ВСУ Игнат: ВС РФ запустили по Украине около 7700 реактивных БПЛА

Спикер ВСУ Игнат: ВС РФ запустили по Украине около 7700 реактивных БПЛА

Вооруженные силы России выпустили по Украине более 7700 реактивных БПЛА, в сентябре их число подобных ударов значительно возросло.

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