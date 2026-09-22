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yel

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Синоптик раскрыл, сколько еще наслаждаться свердловчанам «бабьим летом»

В Свердловской области сохраняется аномально теплая погода, которая превысит среднестатистические показатели.

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