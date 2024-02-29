В США раскрыли механизм замедления развития деменции под действием гамма-ритмов

Американские нейрофизиологи обнаружили, что стимуляция гамма-ритмов в мозге носителей болезни Альцгеймера значительно улучшает их состояние и очищает их нейроны от бета-амилоида, токсичных белковых скоплений, в результате ускорения круговорота спинномозговой жидкости.
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