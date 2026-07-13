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SPLETNIK

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"Отстранение — большая гадость по отношению к нам". Татьяна Тарасова прокомментировала слова Евгения Плющенко о "деградации" российских фигуристов

"Отстранение — большая гадость по отношению к нам". Татьяна Тарасова прокомментировала слова Евгения Плющенко о "деградации" российских фигуристов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала высказывание Евгения Плющенко, который заявил, что сегодня в отсутствие международной практики идёт "деградация наших спортсменов".

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