"Отстранение — большая гадость по отношению к нам". Татьяна Тарасова прокомментировала слова Евгения Плющенко о "деградации" российских фигуристов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала высказывание Евгения Плющенко, который заявил, что сегодня в отсутствие международной практики идёт "деградация наших спортсменов".
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