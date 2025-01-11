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Нардеп Дубинский: поведение Зеленского говорит о безвыходном положении Украины

Нардеп Дубинский: поведение Зеленского говорит о безвыходном положении Украины

Поведение Владимира Зеленского свидетельствует о тупиковой ситуации для Украины. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

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