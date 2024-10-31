Шеф Пентагона Остин не исключил вовлечение третьих стран в конфликт на Украине

Глава министерства обороны США Ллойд Остин допустил прямое вовлечение военнослужащих из третьих стран в конфликт на Украине на стороне Киева в качестве реакции на якобы присутствие военных из Северной Кореи в зоне специальной военной операции.
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