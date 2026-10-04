Китай накопил 343 установки ASML для выпуска 7-нм чипов — этого хватит на несколько лет

Основная часть оборудования приходится на Twinscan NXT:1980i, которые позволяют производить 7-нм процессоры и HBM2e, необходимые для ИИ-ускорителей Huawei Ascend К началу 2026 года китайские производители микросхем получили около 343 установок иммерсионной глубокой ультрафиолетовой литографии (DUV) производства ASML.
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