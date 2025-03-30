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Американский военный призвал cерьезно относиться к словам Путина

Американский военный призвал cерьезно относиться к словам Путина

К словам российского президента Владимира Путина нужно относиться серьезно, так как они всегда подкрепляются реальными действиями, призвал отставной американский военный Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

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