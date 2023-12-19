Лучшие пенки для укладки волос и создания объема: топ-10

Некоторые люди обожают «возиться» с волосами – они могут часами делать прически. Есть и те, что терпеть не могут манипуляции с волосами, поэтому идут в парикмахерскую – им нравится, когда прически/стрижки делают мастера, т.
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