Чем опасна добавка к соли Е536, которая есть почти в каждой пачке, объяснил врач Белоусов

А какую соль покупаете вы? Обычную комковатую и серую или красивую, рассыпчатую, беленькую в красочных упаковках? В последнюю обычно добавляют специальную антислёживающую добавку Е536 — ферроцианид калия.
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