Ту-95МС Амурского соединения прошли проверку боеготовности

В Амурском авиационном соединении дальней авиации проходят комплексные занятия по боевой готовности. Они затронули соединения, дислоцированные в Амурской и Иркутской областях, а также на Чукотке и в Якутии.
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