В Усадах поздравили блокадницу, пережившую 872 дня осады Ленинграда

В день 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады депутат Государственной Думы России Татьяна Ларионова и глава Лаишевского района Татарстана Ильдус Зарипов навестили 90-летнюю Валентину Дурееву, жительницу села Усады, пережившую 872 дня осады.
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