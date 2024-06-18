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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейлен Браун набрал 21 очко, 8 подборов и 6 передач в 5-м матче финальной серии

Джейлен Браун набрал 21 очко, 8 подборов и 6 передач в 5-м матче финальной серии

Защитник «Селтикс» набрал 21 очко (7 из 23 с игры), 8 подборов и 6 передач в пятом матче финальной серии с «Мэверикс» (106:88, 4-1).

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