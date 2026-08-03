Самый красивый гастрономический маршрут августа: от Москвы до Владивостока

В течение месяца рестораны 31 пятизвездочного отеля из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Иркутска, Сочи и Владивостока представят специальные фестивальные меню, созданные шеф-поварами специально для проекта.
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