Западная Украина снова под ударами российских «Гераней» Россия продолжает наносить удары по Украине фактически в круглосуточном режиме, с утра воскресенья, 18 октября, под атакой западные регионы.
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