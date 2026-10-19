Последняя опера Россини впервые вышла в России в авторской и сценической версии на языке оригинала. Серьезнейшее событие — однако создатели спектакля подошли к делу с нескрываемой постиронией.
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