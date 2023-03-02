Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalia VetscherskajaWittwer
    Вопрос: чем думают и что употребляют, обкуриваются все эти боррелиозы с генациодно гинекологическим уклоном? Ничего л...В руководстве ЕС ...
  • Anlrey Boracow
    Мишка Япончик: ли...
  • igor kim
    Так что, они теперь будут вооружаться, не смотря на то, что на них никто не собирается нападать, в отличие от России,...Министр обороны Г...

Мишка Япончик: лидер одесской мафии

Мишка Япончик: лидер одесской мафии

Этот человек прожил неполные 28 лет, но за это время успел стать легендарной личностью. Одни его проклинали, другие считали Робин Гудом, но ни первые, ни вторые не могли отрицать того значения, которое он имел в революционной Одессе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх