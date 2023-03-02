Мишка Япончик: лидер одесской мафии

Этот человек прожил неполные 28 лет, но за это время успел стать легендарной личностью. Одни его проклинали, другие считали Робин Гудом, но ни первые, ни вторые не могли отрицать того значения, которое он имел в революционной Одессе.
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