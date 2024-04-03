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Царьград

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Триумф русского флота. Россия вчистую переиграла США в Красном море

Триумф русского флота. Россия вчистую переиграла США в Красном море

Россия отправила в дальний морской поход фрегат "Маршал Шапошников". Причины такого решения, а также конечный пункт назначения кораблей вызвал недоумение у аналитиков Bloomberg, затруднившихся объяснить, каким был замысел русских командиров.

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
Хорошо  бы и на Чёрном море переиграть хохлов.
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10 час.

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