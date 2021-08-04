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В ходе учения с Барнаульским ракетным соединением колонна ПГРК «Ярс» преодолела условно зараженный участок местности

В ходе учения с Барнаульским ракетным соединением колонна ПГРК «Ярс» преодолела условно зараженный участок местности

После вывода техники из зоны радиоактивного заражения подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты провели полную специальную обработку агрегатов ракетного комплекса.

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