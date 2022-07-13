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«Лос-Анджелес» продлил Эдлера на год и 750 тысяч долларов. С учетом бонусов защитник может получить 1,5 млн

«Лос-Анджелес» продлил защитника Александра Эдлера на год и 750 тысяч долларов. Еще столько же 36-летний игрок сможет получить в виде бонуса за количество сыгранных матчей.

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