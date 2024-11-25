Киев предоставил доступ иностранным журналистам к обломкам "Орешника"

Они находятся в специальном ангаре, но точное местонахождение держат в секрете.Группу иностранных репортёров пустили к обломкам "Орешника", которым Россия нанесла удар по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.
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