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Redmi K50 Pro+ обошел по производительности Xiaomi 12. Первый тест нового флагмана Redmi в AnTuTu

Redmi K50 Pro+ обошел по производительности Xiaomi 12. Первый тест нового флагмана Redmi в AnTuTu

Сегодня Redmi раскрыла дату анонса смартфонов линейки Redmi K50 и опубликовала официальный тизер с изображением флагмана Redmi K50 Pro+.

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