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Визит немца в Россию: от ожидания мрака до восхищения традициями

Визит немца в Россию: от ожидания мрака до восхищения традициями

Визит немца в Россию: от ожидания мрака до восхищения традициями Ирина ВальковаКогда немецкий инженер Мартин, приехавший в Россию по приглашению своего друга Филиппа, начал путешествие по Владимирской области, он ожидал увидеть нечто совсем иное, чем то, что ему обещали местные СМИ.

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