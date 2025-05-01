Визит немца в Россию: от ожидания мрака до восхищения традициями Ирина ВальковаКогда немецкий инженер Мартин, приехавший в Россию по приглашению своего друга Филиппа, начал путешествие по Владимирской области, он ожидал увидеть нечто совсем иное, чем то, что ему обещали местные СМИ.