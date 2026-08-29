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За рулем

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Все сложно! И кто кому уступает на перекрестке?

Все сложно! И кто кому уступает на перекрестке?

Не привыкли разъезжаться с трамваями? Этот вид транспорта есть не в каждом городе. Тем интереснее вспомнить ПДД и разобраться с приоритетом.

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