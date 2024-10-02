«Прямой раздачи денег через ипотечные кредиты больше не будет». Как это повлияет на рынок новостроек Крыма?

Ситуация на рынке жилой недвижимости остаётся очень непростой. Пока критический момент не настал, рынок работает по инерции, но уже наметились определённые тенденции, которые говорят о том, что скоро он начнёт перестраиваться, и это неизбежно.
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