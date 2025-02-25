ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Производство и продажу метанола в чистом виде хотят запретить в России. Правительство РФ одобрило проект соответствующих поправок, внесенных Минпромторгом, пишут "Известия".
Оборот чистого метанола хотят запретить в России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Самарин
А заодно запретить любые действия в России Айрапетяновых, Гусейновых и иже с ними.. Вообще надо внести метанол в реестр веществ стратегического значения строгой учетности, если-уж российская промышленгость не может обойтись без него, заменив на нетоксиные вещества
Ответить
19 час.
Свежие комментарии