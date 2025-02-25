Оборот чистого метанола хотят запретить в России

Константин Самарин

А заодно запретить любые действия в России Айрапетяновых, Гусейновых и иже с ними.. Вообще надо внести метанол в реестр веществ стратегического значения строгой учетности, если-уж российская промышленгость не может обойтись без него, заменив на нетоксиные вещества