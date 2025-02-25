РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 170 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Сергеев
    Кажется драка неизбежна ....Британия выдала п...
  • лина любимцева
    Ужас... ВОТ ЭТО так  "глава" и "депутат"... бандюки какие-то!! На что  надеялись, убивая женщину?  Убивала группа лиц...Суд арестовал тро...
  • Eduard
    Украина к Европе не относится!Путин рассказал, ...

Оборот чистого метанола хотят запретить в России

Оборот чистого метанола хотят запретить в России

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Производство и продажу метанола в чистом виде хотят запретить в России. Правительство РФ одобрило проект соответствующих поправок, внесенных Минпромторгом, пишут "Известия".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Самарин
А заодно запретить любые действия в России Айрапетяновых, Гусейновых и иже с ними.. Вообще надо внести метанол в реестр веществ стратегического значения строгой учетности,  если-уж российская промышленгость не может обойтись без него, заменив на нетоксиные вещества
Ответить
19 час.
наверх