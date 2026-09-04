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Мощи Дмитрия Донского будут сопровождать Общемосковский крестный ход

Мощи Дмитрия Донского будут сопровождать Общемосковский крестный ход

Верующие, которые примут участие в Общемосковском крестном ходе, смогут увидеть мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского.

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