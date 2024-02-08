Дубль Дадонова не спас «Даллас» от поражения в матче с «Торонто»

«Даллас Старз» в гостях забросил четыре шайбы, но все же уступил «Торонто Мэйпл Лифс». В ночь на 8 февраля в Торонто прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Даллас Старз».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии