Дубль Дадонова не спас «Даллас» от поражения в матче с «Торонто»

«Даллас Старз» в гостях забросил четыре шайбы, но все же уступил «Торонто Мэйпл Лифс». В ночь на 8 февраля в Торонто прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Даллас Старз».