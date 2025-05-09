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Путин и мировые лидеры почтили память павших у Вечного огня в Москве

Путин и мировые лидеры почтили память павших у Вечного огня в Москве

После завершения Парада Победы на Красной площади президент России Владимир Путин вместе с главами зарубежных государств, в числе которых были председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие официальные лица, отправился в Александровский сад.

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