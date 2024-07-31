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Офтальмолог Садулаева рассказала, можно ли заниматься спортом при плохом зрении

Офтальмолог Садулаева рассказала, можно ли заниматься спортом при плохом зрении

Офтальмолог Садулаева рассказала, можно ли заниматься спортом при плохом зрении При наличии проблем со зрением стоит отказаться от контактных видов спорта — борьбы, бокса, а также других боевых видов искусств.

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