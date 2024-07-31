Офтальмолог Садулаева рассказала, можно ли заниматься спортом при плохом зрении При наличии проблем со зрением стоит отказаться от контактных видов спорта — борьбы, бокса, а также других боевых видов искусств.
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