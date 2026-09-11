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Царьград

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Кухарук открыл скульптуру в честь 35-летия Лукойла в Когалыме

Кухарук открыл скульптуру в честь 35-летия Лукойла в Когалыме

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук и Вагит Алекперов открыли скульптуру к 35-летию Лукойла в Когалыме. Визит охватил также проверку хода строительства нового музейного комплекса и благоустройства Рябинового бульвара.

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