Олимпийский чемпион Гусев, легионеры-чемпионы, потерявший работу Свечников. 5 лучших свободных агентов КХЛ

Солидная компания.На дворе сентябрь, уже прошло десять дней с начала сезона в КХЛ. Но несколько весьма известных хоккеистов до сих пор остаются без клуба и могут стать усилением для команд, которые неудачно начали чемпионат или уже столкнулись с чередой травм.