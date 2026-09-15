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Олимпийский чемпион Гусев, легионеры-чемпионы, потерявший работу Свечников. 5 лучших свободных агентов КХЛ

Олимпийский чемпион Гусев, легионеры-чемпионы, потерявший работу Свечников. 5 лучших свободных агентов КХЛ

Солидная компания.На дворе сентябрь, уже прошло десять дней с начала сезона в КХЛ. Но несколько весьма известных хоккеистов до сих пор остаются без клуба и могут стать усилением для команд, которые неудачно начали чемпионат или уже столкнулись с чередой травм.

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