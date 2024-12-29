Основатель группы Pink Floyd обвинил Запад в расизме и призвал спасти Землю

Один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс призвал «спасти планету», опираясь на уникальные положения Всеобщей декларации прав человека 1948 года на фоне военных действий в секторе Газа.
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