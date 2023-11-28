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Роскачество: При падении около дома стоит обратиться с претензией в УК

Роскачество: При падении около дома стоит обратиться с претензией в УК

Заместитель директора Департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков рассказал, как часто должны убирать снег, а также объяснил, можно ли получить компенсацию в случае падения.

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