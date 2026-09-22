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Владимирские новости

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Владимирская область столкнулась с дефицитом топлива

В регионе на четырех заправках остался бензин АИ-92, АИ-95 — только на одной. Дефицит связывают с атаками на российские НПЗ, включая МНПЗ, управляемый «Газпром нефть», один из двух ключевых поставщиков топлива во Владимирской области.

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