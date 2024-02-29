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Позитив для оптимистов

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Украина готова перестроить железную дорогу ради польского контроля

Украина готова перестроить железную дорогу ради польского контроля

  Украина начала переделывать свои железнодорожные пути под польскую колею. Об этом на форуме «Украина.

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