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Кросби забросил 564-ю шайбу в НХЛ и делит 24-е место среди лучших снайперов в истории с Сундином и Нуиндайком

Кросби забросил 564-ю шайбу в НХЛ и делит 24-е место среди лучших снайперов в истории с Сундином и Нуиндайком

Капитан «Питтсбурга» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (4:2) и был признан второй звездой.

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