И

Игорь

Очередная брехня!))) Сколько уже этих статей, как бывший Вагнеровец терроризирует деревню! Все статьи как под копирку, обязательно ранее кого-нибудь убил в деревне, либо пенсионера, либо девушку! И теперь пришёл с СВО, всех терроризирует и полиция ничего не делает! Интересно кто заказывает эти статьи?!!!