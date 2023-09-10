Поселок Шабровский в Екатеринбургской области терроризирует «вагнеровец», вернувшийся с СВО, сообщает E1.
Вернувшийся с СВО «вагнеровец» терроризирует родной посёлок — E1.ru
Комментарии
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И
Игорь
Очередная брехня!))) Сколько уже этих статей, как бывший Вагнеровец терроризирует деревню! Все статьи как под копирку, обязательно ранее кого-нибудь убил в деревне, либо пенсионера, либо девушку! И теперь пришёл с СВО, всех терроризирует и полиция ничего не делает! Интересно кто заказывает эти статьи?!!!
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8 час.
Вальдемар Оловцев
Ты видео по ссылке смотрел, ватник?
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5 час.
КК
Кирил Кирсанов
А ты сам то смотрел это видео
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8 мин.
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