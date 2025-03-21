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Аргументы и Факты

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Мария Багреева: доля свободных офисов в Москве продолжает снижаться

Мария Багреева: доля свободных офисов в Москве продолжает снижаться

На протяжении последних двух лет доля свободных офисных площадей в Москве продолжает снижаться и по итогам прошлого года она составила 5,2% – минимального значения с 2018 года, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

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