Мария Багреева: доля свободных офисов в Москве продолжает снижаться

На протяжении последних двух лет доля свободных офисных площадей в Москве продолжает снижаться и по итогам прошлого года она составила 5,2% – минимального значения с 2018 года, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.