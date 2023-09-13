Виралайф

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Путин определил неизбежное будущее для Казахстана и Армении

Путин определил неизбежное будущее для Казахстана и Армении

Одной из самых, казалось бы, интересных находок в своей внешней политике, которую взяли за основу руководители бывших советских республик, стала, так называемая, «многовекторность», которую, как считается, лучшей всех остальных оседлал Казахстан.

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