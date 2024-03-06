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Нижегородская правда

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Руководители нижегородских предприятий приглашаются на обучение по программе «Лидеры производительности»

Руководители нижегородских предприятий приглашаются на обучение по программе «Лидеры производительности»

Руководители нижегородских компаний могут пройти обучение по программе «Лидеры производительности». Проект реализуется при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации в рамках национального проекта «Производительность труда».

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