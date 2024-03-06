Руководители нижегородских предприятий приглашаются на обучение по программе «Лидеры производительности»

Руководители нижегородских компаний могут пройти обучение по программе «Лидеры производительности». Проект реализуется при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации в рамках национального проекта «Производительность труда».
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