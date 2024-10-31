Rolls-Royce представил Phantom Goldfinger, созданный к 60-летию фильма о Джеймсе Бонде (7 фото) Это эксклюзивный автомобиль, который закал клиент в честь 60-летия любимого фильм о Джеймсе Бонде.
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Rolls-Royce представил Phantom Goldfinger, созданный к 60-летию фильма о Джеймсе Бонде (7 фото) Это эксклюзивный автомобиль, который закал клиент в честь 60-летия любимого фильм о Джеймсе Бонде.
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